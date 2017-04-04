В Краснодаре выставку учеников школ искусств посвятят Году экологии

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко 6 апреля откроется выставка «Я природой живу и дышу…», посвященная Году экологии.

Экспозиция будет включать 93 работы учащихся городских детских школ искусств. Среди тем, которые дети выбрали для своих работ, — борьба за чистоту города, животные, занесенные в Красную книгу, человек и животные, красивые уголки родной природы.

«В работах ребят прослеживается особое отношение к природе и ее сохранению. Рисунки юных художников разнообразны по содержанию, искренни и трогательны, смелы по композиции и выбору техник исполнения: акварель, гуашь, шариковые ручки, пастель», — сообщили в пресс-службе музея.

Выставка будет работать до 16 апреля.

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