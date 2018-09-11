В Краснодаре выступили «Виртуозы Москвы»

Руководитель Национального филармонического оркестра — российский дирижер, скрипач и педагог Владимир Спиваков.

Концерт длился два часа. На нем исполнили произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Франца Шуберта и других композиторов мировой классики.

Оркестр выступил в краснодарском ТО «Премьера». Музыканты играли в своем уникальном стиле. После концерта зрители выразили свою благодарность овациями.

«Виртуозы Москвы» известны не только как музыканты, но и как благотворители. Они часто дают концерты бесплатно, а иногда и незапланированно, как это случилось во Флоренции.

«Было страшное землетрясение в Армении. Я проходил по мосту через реку Арно во Флоренции и увидел, что две монахини стоят с надписью «Помощь пострадавшим от землетрясения в Армении». Я спросил, откуда они. Монахини мне рассказали о своем обществе и его деятельности. Тогда я поинтересовался, сколько они собрали. Они ответили, что 10 тыс. лир. Это ничто. И тогда я им сказал: «Приходите вечером в церковь на наш концерт и возьмите хорошую тару, там вы соберете достаточное количество средств», — рассказал руководитель оркестра «Виртуозы Москвы» Владимир Спиваков.

«Виртуозы Москвы» — известный по всему миру оркестр. В октябре артисты готовятся к гастролям в итальянской Флоренции.

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