В Краснодаре выступит японский дирижер Дзен Обара

Концерт состоится на сцене краснодарской филармонии 3 ноября.

Японский дирижер будет управлять Государственным эстрадно-симфоническим оркестром филармонии, сообщается на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».

Оркестр исполнит увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта», увертюру и арии из оперы «Евгений Онегин», произведения Моцарта, Вивальди, Мусоргского.

Солировать будут заслуженный артист Кубани Эдуард Казарян и лауреаты международных конкурсов Карина Велиханова, Святослав Цуверкалов, Илья Чуприй.

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