В Краснодаре выступит квартет солистов пермского оркестра MusicAeterna

Струнный квартет «Академия камерной музыки» выйдет на сцену Муниципального концертного зала 19 апреля в 19:00.

«Краснодарцы услышат квартет солистов прославленного оркестра MusicAeterna Теодора Курентзиса. Их программа будет в равной степени интересна как поклонникам камерной музыки, так и профессиональным музыкантам», — рассказала директор Муниципального концертного зала КМТО «Премьера» Мария Тернавская.

На сцене выступят Андрей Сигеда (скрипка), Елена Иванова (скрипка), Наил Бакиев (альт) и Игорь Бобович (виолончель), сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КМТО «Премьера».

Музыканты получили образование в Московской и Новосибирской консерваториях, в высших школах музыки Ганновера и Любека. В 2012 году интерес к камерному музицированию подсказал им идею «коллектива в коллективе»: «Академия камерной музыки» регулярно концертирует в Европе и России, в том числе выступая во время гастролей оркестра MusicAeterna как самостоятельный коллектив.

За годы совместной работы музыканты «Академии камерной музыки» подготовили много сложных программ, подробно изучили жанр струнного квартета. В программу краснодарского концерта войдут произведения Моцарта, Шуберта, Пуччини.

Струнный квартет солистов оркестра MusicAeterna также посетит Анапу. Концерт пройдет 20 апреля в 17:00 на сцене Городского театра.