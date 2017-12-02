В Краснодаре выявили нелегальные автобусные маршруты

В краевой столице 1 декабря рабочая группа провела очередной рейд по пресечению незаконных перевозок.

Рейд провели на улице Черкасской, 135. Было установлено, что у водителей автобусов маршрута № 405 Черкасская — Мега Адыгея отсутствовала карта маршрута регулярных перевозок, а сам маршрут не внесен в реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок Минтранспорта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе городской администрации.

Водителям вынесли предупреждения, а в отношении юридического лица ООО «ПАТП-1» проводятся мероприятия по привлечению к административной ответственности, что влечет наложение штрафа в размере 300 тыс. рублей. Транспортные средства помещены на спецстоянку.

Также в ходе рейда было установлено, что помимо маршрута № 405 не внесены в реестр межрегиональных маршрутов маршруты № 173 и № 416. Они дублируют городские и пригородные маршруты регулярного сообщения. В департаменте транспорта подчеркнули, что водители наносят ущерб развитию автотранспортной отрасли, такие перевозки не безопасны для населения.

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