В Краснодаре хозяйка поврежденной рэпером Хаски машины попросила не возбуждать дело

По словам адвоката, женщина получила компенсацию и попросила не возбуждать в отношении артиста уголовное дело.

«Владелица автомобиля, на крыше которой рэпер Хаски исполнил в Краснодаре свою песню «Ай», просит полицию не возбуждать уголовное дело по ст. 167 УК РФ в отношении артиста, так как материальный и моральный вред ей компенсирован в полном объеме», — написал на своей странице в Facebook адвокат Алексей Аванесян.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски. Выступление должно было состояться 21 ноября на площадке Arena Hall. Полицейские задержали исполнителя за дебош. На входе перед клубом рэпер залез на крышу автомобиля и попытался исполнить одно из своих произведений. Фанаты перекрыли улицу. После этого к автомобилю подошли сотрудники полиции, сняли исполнителя с крыши машины и увели.

Суд арестовал рэпера Хаски на 12 суток за правонарушение по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Позже судья определила, что рэпер не нарушал установленный порядок организации публичного мероприятия, по этой статье он оправдан. Музыкант отказался пройти медосвидетельствование. За это ему назначили трое суток ареста. Защита рэпера Хаски обжаловала его аресты.

Суд в Краснодаре 26 ноября освободил рэпера Хаски из-под ареста. По словам адвоката, суд согласился выпустить Хаски из-под ареста из-за концертного тура. Адвокат рэпера Хаски сообщил о том, что хозяйка машины получила компенсацию.

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