В Краснодаре художник нарисовал матрешку на стене многоэтажки

Над проектом работал краснодарец Георгий Куринов.

Картина появилась на фасаде многоэтажного дома в жилом комплексе на улице 1 Мая.

«Было очень жарко работать в эти дни, учитывая то, что на торце дома, где расположен рисунок, никогда не бывает тени. Очень жаль, что на фото почти не видно того миллиона количества оттенков, которые я вложил в этот рисунок. Поэтому он смотрится только живьем», — написал художник на своей странице «ВКонтакте».

Проект создан по авторским эскизам Георгия Куринова.

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