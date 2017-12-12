В Краснодаре художник Валерий Цукахин проведет мастер-класс

Занятие организуют в рамках выставочного проекта «Земля и Небо» 17 декабря.

Валерий Цукахин является членом Союза художников России. Он окончил Краснодарское художественное училище и Академию художеств в Киеве. Начало мастер-класса в 15:00.

Всего на выставке представили более 70 работ, выполненных в 2000-х годах. Экспозицию можно посмотреть до 17 декабря в музее имени Коваленко, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выставка картин художников Валерия и Инны Цукахиных «Земля и небо» открылась 6 декабря. Художники работают в таких жанрах, как пейзаж, портрет и натюрморт.

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