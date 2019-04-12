В Краснодаре у наркодилера нашли 100 граммов героина

Краснодарские полицейские задержали 39-летнего мужчину на одной из улиц кубанской столицы.

Сотрудники УМВД России по Краснодару получили оперативную информацию о том, что один из жителей Краснодара распространяет героин. Информацию проверили, она подтвердилась. Во время личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли четыре конфетные обертки, в которых было более 40 капсул от лекарств с белым порошком внутри. Еще около 70 капсул и две колбы с таким же веществом изъяли на съемной квартире, в которой жил подозреваемый. Там же нашли около 100 пустых капсул, обертки от конфет и электронные весы.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является героином общей массой более 100 г. Выяснилось, что шесть месяцев назад мужчина нашел в мессенджере объявление о подработке наркокурьером. Он забирал наркотик из тайников, расфасовывал его и делал закладки в конфетных обертках. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за наркотики, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Установлено, что злоумышленник является наркокурьером, уже длительное он время распространяет на территории Краснодара эти запрещенные вещества. Путем осуществления так называемых закладок преступник получал за каждую по 500 рублей на счет своей банковской карты», — сказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт и производство наркотиков в крупном размере. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, его поместили под стражу. Ведется следствие.