В Краснодаре у приезжего мужчины нашли свертки с метилэфедроном

Сотрудники краснодарской полиции по подозрению в незаконном хранении наркотиков задержали 30-летнего жителя Республики Коми.

Житель Сыктывкара попытался скрыться. Его задержали, он отказался пройти медосвидетельствование. За это в его отношении составили два административных протокола о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Во время досмотра у него в вещах нашли и изъяли девять свертков с веществом белого цвета. Экспертиза установила. Что это наркотик N-метилэфедрон массой 7,13 г. Задержанный приехал в Краснодар в прошлом году, в последнее время он жил в своей машине, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Сейчас по факту проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские проверяют причастность мужчины к распространению наркотиков.