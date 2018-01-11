В Краснодаре ярмарки выходного дня начнут работать по 11 адресам

11 января в 18:16

Сельскохозяйственные ярмарки будут работать с 13 января по субботам с 8:00 до 15:00.

В дни проведения ярмарок выходного дня движение автомобилей в местах их проведения будет ограничено.

В городском управлении сельского хозяйства пояснили, что мэрия проводит системную работу по созданию условий для реализации сельскохозяйственной продукции. Ярмарки пользуются популярностью у горожан, отличаются большим ассортиментом продукции и ее высоким качеством. На ярмарках напрямую торгуют представители крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели. В связи с этим цены на товары примерно на 10-15% ниже, чем на рынках.

Для реализации сельскохозяйственной продукции на ярмарках выходного дня организуют несколько сотен торговых мест. Ярмарки размещаются в Краснодаре по 11 адресам: на улице Буденного между Красной и Рашпилевской, проспекте Чекистов, 9, Атарбекова, 1, Дзержинского, 213, Восточно-Кругликовской, 26, Героя Яцкова, 11, Одесской, 48, Невкипелова, 31, Уральской, 168, в станице Елизаветинской на Шевченко, 127, в поселке Пашковском на Бершанской, 117, на хуторе Ленина на Огородной, 62.

В дни проведения ярмарок движение машин ограничат с 3:00 до 16:00 по улице Буденного от Красной до Рашпилевской, по Атарбекова от Герцена до Каляева, по Одесской от Коммунаров до дома № 48/1 на Одесской, по внутриквартальному проезду между домами № 7/1 и 9 по проспекту Чекистов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае предновогодние ярмарки работали дополнительно в воскресенье.

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