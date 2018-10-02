В Краснодаре ярмарки выходного дня возобновят работу с 13 октября

Продовольственные ярмарки будут работать каждую субботу с 8:00 до 15:00 по 11 адресам.

Сельхозпроизводители могут реализовать на ярмарках произведенную либо переработанную ими продукцию. Торговые места на ярмарках представляются бесплатно.

Начальник управления сельского хозяйства администрации Краснодара Сергей Бурлаков отметил, что первоочередное право на участие в ярмарках получают сельхозпроизводители краевого центра и Краснодарского края.

На ярмарках выходного дня цены на продукты ниже среднерыночных на 10–15%.

Ярмарки откроются на улице Буденного между Красной и Рашпилевской, на проспекте Чекистов, 9, на улицах Восточно-Кругликовской, 26, Атарбекова, 1, на Героя Яцкова, 11, Дзержинского, 213, Уральской, 168, Невкипелова, 31, Евдокии Бершанской, 117, Одесской, 48 и на хуторе Ленина на улице Огородной, 62, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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