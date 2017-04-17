style=»width: 100%;»> В Краснодаре уничтожили около 3 тонн зараженной продукции

В городе с 12 по 13 апреля было выявлено 7 фактов реализации продукции, запрещенной к ввозу в Россию. Среди них 4 случая продажи томатов из Турции, 2 случая реализации турецких кабачков и один случай реализации груш из Польши.

Документы на выявленную продукцию отсутствовали. В томатах и кабачках также обнаружили карантинный для страны объект — западный цветочный (калифорнийский) трипс. Карантинная продукция была уничтожена. Партия же была уничтожена механическим способом на полигоне ТБО, путем приведения в нетоварное состояние, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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