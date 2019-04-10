В Краснодаре установят новые ландшафтные композиции

На Александровском бульваре вместо обычных цветников обустроят рокарии.

Рокарий – это каменный цветник небольших размеров, в нем камни, растения и другие предметы образуют единую композицию. В ходе работ уберут старый грунт, выполнят реконструкцию газонов, отсыпку цветников инертными материалами.

«Разросшаяся корневая система деревьев не давала возможность полноценно развиваться другим растениям, поэтому было принято решение провести на бульваре комплексную реконструкцию объектов озеленения с созданием новых композиций из многолетних растений», — пояснила начальник отдела проектирования городской среды «Центра озеленения и экологии» Краснодара Елена Никонец.

На территории бульвара высаживают зеленые растения. В ближайшее время цветники дополнят декоративные злаковые, многолетние растения, а также вечнозеленые кустарники — можжевельники, туи, самшиты. Работы идут в соответствии с проектом озеленения первой очереди Александровского бульвара. Площадь объектов озеленения составит более 3 тыс. кв. м.

В ближайшее время озеленительные работы проведут и на территории второй очереди Александровского бульвара. Их планируют завершить до конца апреля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.