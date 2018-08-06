В Краснодаре юные футболисты сыграют с японской командой

Встречи пройдут 6, 7 и 8 августа в рамках открытого регионального физкультурно-спортивного Фестиваля футбола.
Турнир посвящен предстоящему Дню физкультурника.
Воспитанники краевой спортивной школы по футболу, а также игроки краснодарской команды «Надежда» сыграют с юношеской командой Renofa Yamaguchi из Японии.
Матчи посетят представители делегации префектуры Ямагути, с которой администрация края в 2017 году заключила соглашение о сотрудничестве.
Первый и второй матчи пройдут 6 и 7 августа на тренировочном поле стадиона «Кубань», 8 августа игра состоится на основном поле арены, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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