В Краснодаре юристы проведут бесплатные консультации

Прием уже идет. Жителей и гостей кубанской столицы ждут сегодня 10 сентября до 18:00 в муниципальном юридическом бюро по адресу: улица Красная, 143/1.

Юристы бесплатно консультируют всех желающих: рассказывают, на какую социальную поддержку можно рассчитывать в различных ситуациях, как распорядиться наследством или установить отцовство. Консультанты готовы ответить на множество вопросов за исключением уголовного и административного права.

Акцию посвятили международному Дню демократии, который отмечается 15 сентября.

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