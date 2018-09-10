В Краснодаре юристы проведут бесплатные консультации

Прием уже идет. Жителей и гостей кубанской столицы ждут сегодня 10 сентября до 18:00 в муниципальном юридическом бюро по адресу: улица Красная, 143/1.
Юристы бесплатно консультируют всех желающих: рассказывают, на какую социальную поддержку можно рассчитывать в различных ситуациях, как распорядиться наследством или установить отцовство. Консультанты готовы ответить на множество вопросов за исключением уголовного и административного права.
Акцию посвятили международному Дню демократии, который отмечается 15 сентября.
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