В Краснодаре за дебош задержали рэпера Хаски

Это произошло вечером 21 ноября во время уличного выступления рэпера на улице Красноармейской около ночного клуба.

О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях, они разместили видеозапись момента задержания. На кадрах видно, что около ночного клуба собралось много людей. Рэпер на входе перед клубом устроил дебош — залез на крышу чужого автомобиля и исполнял одно из своих произведений. Фанаты перекрыли улицу. После этого к автомобилю подошли сотрудники полиции, сняли репера с крыши машины и увели.

«Обезглавить, … и сжечь», — это дословная цитата, которую скандировли фанаты Хаски на улице Красноармейской.

«Зря наверное задержали и концерт сорвали, да?», — написал в своем аккаунте в соцсетях политтехнолог Александр Топалов.

Официальных комментариев по поводу задержания рэпера в полиции не предоставили.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски. Выступление должно было состояться 21 ноября на площадке Arena Hall.

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