В Краснодаре за дрифт на Театральной площади задержали жителя Адыгеи

Инцидент произошел в краевой столице в ночь с 6 на 7 октября около полуночи.

«Дежурившие около Театральной площади сотрудники ДПС обратили внимание на Lada Priora, которая дрифтовала на плиточном покрытии около лавочек. Нарушитель предпринял попытку скрыться от правоохранителей. Его задержали, им оказался житель Адыгеи 1995 года рождения. В его отношении составили два административных протокола за нарушение правил тонировки и повреждение дорожного покрытия», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Водителю грозит штраф до 10 тыс. рублей.

Публикация от Типичный Краснодар (@tipich_krd) Окт 6 2017 в 4:03 PDT

Вернуться на ленту

Источник