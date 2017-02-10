В Краснодаре за два года отремонтируют 84 участка дорог

В краевом центре 10 февраля на совещании обсудили программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации.

В нее входят дороги самого Краснодара, частично Динского, Красноармейского и Северского районов.

Стартовал приоритетный проект Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги», в котором собрана и обобщена информация о состоянии дорожной сети Краснодарской агломерации. Об этом сообщил врио заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрей Белугин. По его словам, в документе говорится об участках, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, местах концентрации ДТП. Программа рассчитана на 2017-2025 годы.

«Большинство дорог Краснодарской агломерации имеют высокую степень износа и нуждаются в ремонте», — отметил заместитель директора городского департамента строительства Борис Сухов.

Он представил положения программы развития транспортной инфраструктуры. По словам Сухова, в Краснодаре в 2017 году планируется отремонтировать 41 участок автомобильных дорог. В 2018 году — 43 участка, в том числе по улицам Рашпилевской, Промышленной, Коммунаров, Атарбекова, Лузана, Дзержинского.

Программу реализуют за счет средств федерального, краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований, входящих в Краснодарскую агломерацию.

На совещании отметили, что проведение капитального ремонта и реконструкция ряда улиц не являются предметами программы и будут реализоваться по отдельному графику финансирования, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на ремонт дорог Краснодара в этом году из бюджетов разных уровней планируют направить 2 млрд рублей.

Ранее глава Краснодара Евгений Первышов на заседании городской думы сообщил, что по краевой программе на реконструкцию и ремонт дорог город в этом году рассчитывает получить примерно 3,3 млрд рублей.

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