В Краснодаре за год дефицит бюджета сократили с 1,3 млрд до 250 млн рублей

Такие данные на пресс-конференции по итогам года 8 декабря озвучил мэр Евгений Первышов.

«Нам удалось, по моему мнению, остановить стагнацию. И ту серьезную проблему, которая складывалась в экономическом плане. Мы прекрасно понимаем, какой бюджет мы принимали. Мы знаем, какой бюджет у нас есть на конец года. Он идет с разрывом в 10 млрд рублей. На начало 2017 года это было 22 млрд рублей, сейчас — больше 30 млрд. Дефицит был 1,3 млрд. Необходимо было изыскивать денежные средства и покрывать этот дефицит. Он сегодня составляет где-то 250 млн», — сказал Первышов.

По словам главы краевого центра, это некритичная сумма и город найдет средства для ликвидации дефицита.

«Но самая большая трудность — это, конечно, та финансовая задолженность, которая существовала и которая существует по банковским кредитам с достаточно серьезными финансовыми обязательствами, под которые эти денежные средства брались у коммерческих банков в прежние годы», — акцентировал мэр.

На начало года сумма ежегодных платежей на обеспечение банковских кредитов составляла порядка 1,5 млрд рублей. Сейчас эта сумма сокращена и составляет около 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Вернуться на ленту

Источник