В Краснодаре за грабеж будут судить четверых подростков

В Краснодаре в феврале передали в суд уголовные дела в отношении четверых несовершеннолетних, которых обвиняют в нескольких уличных грабежах.

По данным следствия, в течение трех дней в ноябре 2016 года четверо несовершеннолетних краснодарцев в возрасте от 15 до 17 лет совершили четыре грабежа. Установлено, что 15 ноября около 22:00 на улице Димитрова они напали на молодого человека и под угрозой применения насилия забрали у него сотовый телефон, планшет и деньги, всего сумма ущерба составила около 17 тыс. рублей.

Через день, 17 ноября, около 18:00 эти же злоумышленники на улице Ставропольской возле дома № 256 отобрали у подростка куртку стоимостью около 10 тыс. рублей. После этого вечером с 22:00 до 23:00 они напали на двух парней на улице Красной, недалеко от ТЦ «Галерея». В этот раз добычей грабителей стали мобильный телефон, деньги и зарядное устройство. Стоимость похищенного имущества составила около 18 тыс. рублей. Аналогичным образом банда совершила ограбление 19 ноября на улице Ким — подозреваемые напали на подростка и украли у него смартфон за 30 тыс. рублей.

«В ночь на 19 ноября подозреваемых задержали сотрудники ДПС. Они остановили ВАЗ-2107, который подростки купили на похищенные деньги, они передвигались на машине по городу. В салоне автомобиля нашли часть похищенного имущества. В отношении подростков возбудили уголовные дела о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия или угрозой его применения. Общий ущерб от их действий составил более 75 тыс. рублей», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Калашников.

Известно, что ранее подростки на учете не стояли и к уголовной ответственности не привлекались. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в Октябрьский суд.

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