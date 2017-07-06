В Краснодаре за мошенничество на 239 млн рублей будут судить бывшего чиновника

Экс-заместителя руководителя главного управления строительства Краснодарского края и его супругу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 18 декабря 2012 года по 18 марта 2015 года заместитель руководителя ГКУ КК «Главное управление строительства Краснодарского края» заключил с ООО «ГрандПроектСтрой», в котором его супруга работала финансовым директором, госконтракты на выполнение подрядных работ на объектах: «Конно-спортивный комплекс в станице Выселки» (1-2 этап), «Спальный корпус на 27 мест ГУ СО КК «Ленинградский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жаворонок»» в станице Ленинградской», «Спортивный комплекс с плавательным бассейном в Крымске, ул. Маршала Жукова». Общая сумма контрактов превысила 606 млн рублей.

Руководствуясь личной заинтересованностью, мужчина подписал акты формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. При этом он знал, что подрядные работы не выполнялись. После этого деньги в размере более 239 млн рублей, выделенные из бюджета Краснодарского края, были незаконно перечислены на счет ООО «ГрандПроектСтрой», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело по трем эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Кроме того, мужчина обвиняется в четырех преступлениях по ч. 1, 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, в том числе повлекшее тяжкие последствия».

В ходе расследования уголовного дела в качестве обеспечительных мер следователем был наложен арест на имущество обвиняемого, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В 2016 году по представлению прокурора чиновника уволили в связи с утратой доверия, на его имущество наложили арест. Обвиняемому предъявлено исковое заявление о возмещении причиненного государству ущерба на сумму свыше 239 млн рублей. Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в июне 2016 года по требованию прокуратуры из-за утраты доверия уволили заместителя руководителя главного управления строительства Краснодарского края за махинации с контрактом по строительству «Конно-спортивного комплекса».

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