В Краснодаре за нарушение ПДД оштрафовали блогера

В отношении Гаспара Авакяна составили протокол об административном правонарушении.

При мониторинге социальных сетей 9 марта полицейские выявили видеоролик, на котором видно, как Mazda на пересечении улиц Северной и Красной повернула налево, не выполнив требование знака «поворот направо». В видеоролике указывается, что за рулем иномарки находился общественный деятель и блогер Гаспар Авакян, известный своей активной гражданской позицией в области соблюдения правил дорожного движения.

По выявленным в сети материалам было назначено проведение проверки. В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении и назначили штраф в размере 1,5 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник