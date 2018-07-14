В Краснодаре за «отмывание» 440 млн рублей будут судить семерых участников преступного сообщества

В СО по Прикубанскому округу Краснодара краевого СКР в июле завершили расследование уголовного дела о незаконном обналичивании денежных средств.

По версии следствия, преступная группа из восьми человек искала клиентов среди бизнесменов через сайт, на котором предпринимателям предлагались услуги по оптимизации налоогообложения.

С 1 апреля 2016 года по 4 мая 2017 года участники преступного сообщества обналичили около 440 млн рублей через счета фирм-однодневок. Доход преступной группы составил более 35 млн рублей — они брали за свои услуги от 6-8% от обналиченной суммы. Сумма не выплаченного в доход государства НДС составила более 68 млн рублей.

«Всего по делу проходят восемь человек. Главарь и организатор преступного сообщества сбежал из-под домашнего ареста и объявлен в федеральный и международный розыски. В отношении остальных семи фигурантов расследование завершено. Все они обвиняются по ч. 2 ст. 210 УК РФ в участии в преступном сообществе. Шестерым из них предъявлено обвинение еще и по ч. 2 ст. 172 УК РФ — незаконные банковские операции. Троим — по ст. 187 УК РФ — подделка платежных банковских документов. В отношении одного из обвиняемых, который занимался бухгалтерией в преступном сообществе и заключил со следствием досудебное соглашение, расследование выделили в отдельное производство, его дело направили в суд две недели назад. Мариалы дела с утвержденным обвинительным заключением в отношении остальных шестерых фигурантов 13 июля направили в Прикубанский районный суд», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь по ОВД СО по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Игорь Волков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по версии следствия, 30-летний Иван Харламов создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек своих знакомых. Распределив функции, участники преступной группы создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивали деньги. За период незаконной деятельности злоумышленники вывели из-под налогового контроля государства около 1,5 млрд рублей.

Главарь преступного сообщества — Иван Харламов находится в международном розыске.

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