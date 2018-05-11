В Краснодаре за перекачку нефти мужчину посадили на 2,5 года

Факт хищения нефти из магистрального нефтепровода Малгобек — Тихорецк — Туапсе, принадлежащего АО «Черномортранснефть», выявили оперативники краевого управления ФСБ.

Гулькевический районный суд весной признал одного из фигурантов виновным в краже нефтепродуктов, совершенной группой лиц. Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей. Подсудимый обжаловал приговор. В конце апреля Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил ее без удовлетворения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Приговор вступил в законную силу. В настоящее время проходят судебные слушания по еще пяти лицам, причастным к этому преступлению. Уголовное дело расследовалось следователями СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», директор ООО «Торгснаб» совместно с двумя сотрудниками организации при помощи буровой машины сделал незаконную врезку в нефтепровод высокого давления Малгобек — Тихорецк АО «Черномортранснефть». Злоумышленники тайно проложили трубопровод на базу в поселке Гирей Гулькевичского района. С апреля по август 2016 года они похитили более 280 куб. м нефти. Злоумышленники перевозили ее на автомобилях своего предприятия на переработку в Ставропольский край. Ущерб АО «Черномортранснефть» превысил 3,4 млн рублей. Оперативники управления ФСБ задержали злоумышленников 31 августа.

В октябре 2016 года директору организации и двоим его сообщникам предъявили обвинение в хищении сырья из нефтепровода «Черномортранснефти» на сумму более 3,4 млн рублей.

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