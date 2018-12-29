Оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили и пресекли межрегиональный канал поставки огнестрельного оружия и боеприпасов на Кубань. Суд вынес приговор по делу 28 декабря.

По данным оперативников, один из злоумышленников через двоих сообщников собирался продать огнестрельное оружие и боеприпасы на Кубани. Оперативники провели проверочные закупки, из незаконного оборота изъяли автомат АК-74, два самодельных пистолета МР-371, переделанных под стрельбу боевыми патронами, и 39 патронов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело, Советский районный суд Краснодара 28 декабря признал их виновными. Одному из подсудимых назначили 4,5 года лишения свободы и штраф в размере 80 тыс. рублей, его подельникам — по 2,5 года лишения свободы со штрафом по 50 тыс. рублей каждому. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

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