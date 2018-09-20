В Краснодаре за попытку задушить сотрудника СИЗО заключенному добавили 5,5 лет

В сентябре вступил в силу приговор в отношении жителя Сочи, который в 2015 году в камере напал на сотрудников краевого УФСИН.

Суд установил, что 27-летний мужчина был осужден за кражи и находился в СИЗО — 2 в Армавире. Во время обыска в камере 19 ноября 2015 года мужчина вместе с другим осужденным пытался скрыть факт наличия сотового телефона. Когда сотрудники СИЗО зашли в камеру, злоумышленники напали на них и стали избивать. Затем мужчина схватил одного из сотрудников СИЗО за шею и попытался задушить. В этот момент в происходящее вмешались другие работники изолятора. Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе ушиб головного мозга, перелом костей носа, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Осужденному назначили психолого-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила, что он действовал в состоянии вменяемости. Армавирский городской суд признал его виновным в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и назначил ему пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Заключенный не согласился с приговором и подал апелляцию. Однако судебная коллегия по уголовным делам согласилась с мнением прокурора и оставила приговор без изменений, жалобу — без удовлетворения.

После этого приговор вступил в силу.

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