В Краснодаре за ремонтом дорог проследят с помощью 43 видеокамер

Мэр Евгений Первышов сообщил, что камеры видеонаблюдения уже установили.

Об этом он рассказал во время часа контроля, который провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Сейчас 43 камеры фиксируют ремонт. Фото- и видеоданные накапливаются на внешних носителях и прикладываются к выполненным документам по каждой дороге», — пояснил Первышов.

Участники совещания обсудили выполнение поручений губернатора в Гулькевичском районе. В течение двух лет не ремонтируют дорогу на улице Короткова в Гулькевичах. Не ведется реконструкция скважины водозабора села Отрадно-Ольгинское. Однако деньги из краевой казны на эти цели предусмотрены.

Кондратьев поручил вице-губернатору Андрею Алексеенко лично разобраться в этой ситуации.

«Недопустимо, когда деньги из краевого бюджета выделяют, а муниципалитет не может их освоить из-за того, что вовремя не подготовлены документы и не заключены контракты. Людям безразлично, чья это зона ответственности. Они хотят, чтобы их проблемы решали. Коллеги, ответственность у нас с вами одна — благополучие Кубани», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре подрядчиков обяжут переделывать дороги в случае неполадок. Мэр города Евгений Первышов 9 июня поручил наверстать отставание по капитальному ремонту проблемных дорог. В график ремонта включили 51 участок.

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