В Краснодаре за смертельное ДТП на 4,5 года посадили бывшего военного

Авария, в которой погибли два человека, произошла 11 сентября 2018 года на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин.

Суд и следствие установили, что капитан запаса в состоянии наркотического опьянения ехал со стороны Краснодара в сторону Славянска-на-Кубани. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora. Та врезалась в Audi A6, затем в Volkswagen Tiguan.

В результате ДТП погибли два человека: водители Lada и Audi. Пассажир Audi получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе военного СУ СК РФ по Южному военному округу.

Возбудили уголовное дело о нарушении ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшем смерть двух лиц. Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Краснодарскому гарнизону, краснодарский гарнизонный военный суд признал достаточными. Бывшего военнослужащего признали виновным и назначили ему 4,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Суд также удовлетворил ходатайство о взыскании в пользу пострадавших компенсации морального вреда в размере 2 млн 200 тыс. рублей.