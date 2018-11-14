В Краснодаре за сообщение о бомбе в «Магните» осудили 33-летнего мужчину

Приговор вынес в ноябре Прикубанский суд Краснодара.

Суд установил, что вечером 7 августа 33-летний местный житель из дома позвонил в ЕДДС и сообщил заведомо ложную информацию о находящейся бомбе в магазине «Магнит» на улице 1-го Мая, 97/1. При проверке этого звонка каких-либо взрывных устройств не обнаружили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Обвиняемый полностью признал вину и дал явку с повинной. Суд назначил ему один год ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

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