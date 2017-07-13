В Краснодаре за сутки фиксируют около тысячи нарушений платной парковки

Об этом рассказала председатель временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова.

Как сообщили в комиссии, в крупных российских городах активно развивается парковочное пространство, в том числе платное. Однако многие водители не оплачивают парковку, и, хотя это фиксируется с помощью фото- и видеосъемок, которые служат доказательством нарушения, уполномоченные органы не могут привлечь нарушителей к ответственности. Из-за этого зачастую производство по таким делам прекращается, так как у нет возможности установить сведения о нарушителях: у полиции на сегодняшний день отсутствуют законные основания для предоставления сведений об автовладельцах органам местного самоуправления.

«Особенно тяжелая ситуация сложилась в Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Курске, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Санкт-Петербурге. В каждом из этих городов местные органы за сутки направляют в полицию до тысячи письменных запросов информации о правонарушителях. При обработке такого количества бумажных носителей могут быть нарушены установленные процессуальные сроки привлечения к административной ответственности. Поскольку нарушителей не удается привлечь к ответственности, в центрах городов ежедневно скапливается большое количество личного автотранспорта, что ухудшает пропускную способность улиц. А непоступление платы за парковки ведет к серьезным убыткам местных бюджетов», — отметила председатель комиссии Людмила Бокова.

В связи с этим Временная комиссия СФ обсудила законопроект, согласно которому предлагается наделить местные органы власти правом получать данные о гражданах через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях эффективной борьбы с правонарушениями. В частности, как говорится в сообщении верхней палаты парламента, это касается административных правонарушений, связанных с несоблюдением правил пользования автомобильными парковками.

Законопроект будет направлен в Госдуму и рассмотрен на осенней сессии, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первые платные муниципальные стоянки появились в Краснодаре в конце 2013 года. Всего в городе обустроено 195 платных муниципальных парковок более чем на 6,5 тыс. мест. К концу года их количество планируется довести до 7,4 тыс. В бюджет Краснодара почти за три года перечислили 17,5 млн рублей от эксплуатации платных парковок.

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