В Краснодаре за сутки произошло около 230 ДТП

Это примерно на треть больше, чем обычно, сообщили в ГИБДД. Виной всему — самый сильный за зиму снегопад.

Утром 26 февраля снег парализовал движение в краевой столице — спровоцировал восьмибалльные пробки. Сейчас ситуация улучшилась, но набирать скорость водители все равно не рискуют.

Все оперативные службы края по поручению губернатора Вениамина Кондратьева переведены на усиленный режим работы. На улицах Краснодара продолжают работать около 50 машин снегоуборочной техники. Рабочие уже высыпали на проезжаю часть свыше 500 т песчано-соляной смеси и твердых реагентов.

«Стояла задача обеспечить проезд по основным магистральным улицам города, по которым ходит общественный транспорт. Сейчас часть техники работает по второй очереди, на второстепенных улицах. Другая часть техники работает на расчистке от так называемой кашицы», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Владимир Архипов.

Снегопада, по прогнозам синоптиков, уже не будет. Зато на Черноморском побережье обещают сильный ветер. В Анапе и Геленджике порывы могут достигать 20 м/с.

Метеорологи говорят, что последние дни февраля станут самыми холодными за всю зиму. Местами столбики термометров покажут днем -7 °C, а ночью температура на севере края может опуститься до -15 °C.

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