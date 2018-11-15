В Краснодаре за сутки проверили качество теплоснабжения в 24 домах

С 14 по 15 ноября на горячую линию по вопросам теплоснабжения поступили 43 жалобы на качество отопления.

В основном жители обращаются с жалобами на недостаточное отопление в домах и квартирах. По каждому обращению выезжает комиссия, в ее составе — сотрудники территориальных отделов МКУ «Горжилхоз», инженеры управляющих компаний, представители ТСЖ, РЭПов.

«Вместе с жителями проводят температурные замеры. В случаях недостаточной температуры отрабатываем с ресурсоснабжающими компаниями, чтобы исправить ситуацию. Если есть недоработка управляющей компании — добиваемся наиболее оперативного устранения на месте», — рассказал замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко.

Как пояснил Донченко, часто недостаточное или отсутствующее отопление вызвано так называемым «завоздушиванием» на внутридомовых сетях. Бывает, что владельцы помещений самовольно изменяют системы теплоснабжения в помещениях, нарушают циркуляцию теплоносителя. Также есть факты недопоставки теплоносителя ресурсоснабжающими организациями. По каждому случаю специалисты принимают меры для устранения проблем.

Всего за сутки в Краснодаре поступили 43 обращения, 19 из них — из Карасунского округа, девять — из Западного, восемь — из Центрального, семь — из Прикубанского.

По поручению главы Краснодара Евгения Первышова работает специальная комиссия, которую возглавляет заместитель мэра города Евгений Зименко. Комиссия в круглосуточном режиме помогает в решении проблем в каждом доме, где отопление отсутствует или недостаточно.

В Единой дежурно-диспетчерской службе на прием звонков по вопросам теплоснабжения круглосуточно работают телефоны 050 и 214-33-36. Горячая линия также работает в департаменте городского хозяйства и ТЭК по номеру 251-70-93 с 9:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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