В Краснодаре за жестокое обращение прохожие отобрали у мужчины собаку

Инцидент произошел в феврале на остановке общественного транспорта на пересечении улиц Московской и Зиповской.

Видеозапись, опубликованная в соцсетях вечером 3 февраля, привлекла к себе внимание пользователей. Очевидцы обратили внимание на неизвестного мужчину, который обмотал бездомного пса поводком и тащил за собой. При этом собака скулила и пыталась освободиться.

На помощь животному пришли прохожие. Две женщины попытались забрать у мужчины пса. В конце концов, им удалось сделать, пишет «Комсомольская правда».

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