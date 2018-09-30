В Краснодаре забег «Город 225» собрал более 3 тыс. участников

Сторонники активного образа жизни 30 сентября отметили юбилей кубанской столицы массовым забегом.

Участники разыграли 18 комплектов наград на трех дистанциях: 10 км, эстафета 2 на 5 км и «Детская миля» — 1,6 км. Бегать приехали гости из 70 городов 15 регионов страны, а также любители спорта из Австрии и Казахстана.

«В серии массовых легкоатлетических забегов от компании «Высшая лига» осенний выделяется большим комплектом разыгрываемых наград и красивым кольцевым маршрутом. Уже не жарко и при этом еще работают все фонтаны, город зеленый и свежий. Даже в хмурое сырое утро главная улица Краснодара расцвечена улыбками бегунов, их ярким спортивным нарядом и бодрым настроем», — рассказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

После общегородской разминки на Театральной площади от инструкторов фитнес-клуба Kinext колонна двинулась к старту. Первыми от обелиска в честь 200-летия Кубанского казачьего войска к монументу «Аврора» на дистанцию отправились те, кто был намерен пробежать 10 км и кто бежит часть эстафеты 2 на 5 км. После на Театральной площади эстафету стали перенимать напарники. Они продолжили маршрут к войсковому собору святого Александра Невского.

Как и в прежних стартах «Высшей лиги», атлеты знают точное время преодоления дистанции. Хронометраж обеспечивает система MyLaps по чипу на номере, прикрепленному к майке участника.

Победители на дистанции 10 км определились как среди мужчин, так и среди женщин в четырех возрастных категориях: 16-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет и 50+. Ими стали Светлана Бурцева и Артемий Никитин, Татьяна Залозная и Михаил Пешков, Оксана Степанова и Александр Жуленков, а также Валентина Абашова и Андрей Пархоменко.

Лучшее время в абсолютном зачете показали Евгения Сухорученкова и Константин Плотников.

Борьба в эстафете велась между парами Кристина Даниленко — Вячеслав Шаламов и Денис Даниленко — Анастасия Великая. Победили Даниленко и Шаламов.

Сразу после финиша взрослых на старт вышли участники «Детской мили» в двух возрастных группах: до шести лет и от семи до 14 лет. Золото завоевали Олеся Баклыкова и Роман Елисеев, Анастасия Шкляева и Егор Сечь.

На забеге «Город 225» разыграли еще два трофея. Кубок корпораций в номинации «Самая быстрая команда» завоевала компания «Газпром трансгаз Краснодар». Самую массовую команду бегунов выставила сеть магазинов «Магнит».

«Мы рады поздравить любимый город с юбилеем. В прошлом году мы возродили традицию проводить кольцевые забеги. Идея пришлась по душе горожанам. Краснодар — один из центров спортивной жизни страны. Подобные события, которые объединяют тысячи людей, — яркое подтверждение этому», — отметил главный организатор, генеральный директор сети спортивных магазинов «Высшая Лига» Алексей Пшеничный.

Компания «Высшая лига» при содействии мэрии города проводит забеги 14-й год подряд, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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