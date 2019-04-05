В Краснодаре задержали пять нелегальных мигрантов из Нигерии

Граждане Западной Африки приехали в прошлом году на чемпионат мира по футболу и не захотели уезжать обратно.

По данным миграционной службы, 12 тыс. иностранцев, приехавших летом прошлого года на матчи чемпионата мира по футболу, до сих пор остаются в России. Пятерых таких незаконно загостившихся болельщиков из Нигерии задержали в Краснодаре.

— У меня есть русская девушка, которая живет в Белой Глине. Мы не очень долго встречаемся. Сегодня утром мы с ней поговорили, я рассказал об этой ситуации. Она была очень расстроена, плакала. Я пытался ее успокоить, сказать, что все будет хорошо.

Футбольных мигрантов ждет штраф и депортация на родину.

Для главного футбольного события делали исключение и принимали гостей без виз — только с паспортом болельщика. Уже после чемпионата туристам разрешили въезжать по карте зрителя до конца 2018 года.