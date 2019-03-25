В Краснодаре задержали серийного вора велосипедов

Установили причастность злоумышленника к 12 хищениям двухколесного транспорта.

В полицию поселка Калинино с начала года от жителей Музыкального микрорайона поступил ряд сообщений о кражах велосипедов и мототранспорта. С заявлениями о хищении двух мопедов обратились жильцы улицы Есенина. На велопарковке они привязали свои транспортные средства противоугонными тросами, а утром обнаружили пропажу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Оперативники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения на территории многоэтажек и выяснили, что к хищениям причастен один и тот же человек. Полицейские установили местонахождение злоумышленника. Задержанным оказался ранее судимый за кражу 19-летний местный житель.

Молодой человек признался в совершении еще восьми краж велосипедов и двух мопедов. По его словам, краденое имущество он продавал на парковках крупных супермаркетов, предлагая посетителям приобрести транспортные средства за 2-3 тыс. рублей. Вырученные деньги тратил на свои нужды. Два похищенных мопеда правоохранители обнаружили в подъезде, где находится квартира злоумышленника.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.