В Краснодаре задержали главного архитектора города Игоря Мазурка

Несколько представителей крупнейших строительных компаний Кубани были задержаны 18 апреля. Спецслужбы задержали также главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка.

Что именно стало поводом для задержания, не уточняется, сообщает телеканал «360».

«Следственные органы проводят необходимые действия. Действительно, произошло задержание Игоря Мазурка. На время следственных действий он отстранен от работы — это обязательная процедура. Со стороны администрации будет оказано необходимое содействие в проведении объективного и всестороннего расследования», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

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