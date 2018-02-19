В Краснодаре задержали криминального авторитета Гули

В Краснодаре сотрудниками ФСБ за нарушение административного надзора и использование поддельных документов задержан 39-летний вор в законе Тимур Капба, известный в криминальной среде как Гули или Тимур Абхаз.

Задержание произошло 16 февраля в Краснодаре. Тимур Капба, освободившийся в октябре 2017 года из тюрьмы «Владимирский централ», был обязан отмечаться в областном надзорном органе ФСИН по месту своего освобождения. При этом правоохранительными органами было установлено, что вместо регулярных явок Гули по поддельным документам выезжал в Европу и Турцию.

Задержание криминального авторитета связано с расследованием преступления, связанного с нарушением государственной границы. В настоящее время Капба приговорен к административному аресту сроком 15 суток, но затем ему будет предъявлено новое уголовное обвинение, пишет РБК.

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