В Краснодаре задержали мопедиста, подозреваемого в стрельбе

Им оказался ранее несудимый 27-летний житель улицы Заполярной.

«Мужчину доставили в отдел полиции. Удалось установить, что у него есть мопед и зарегистрированное ружье. Он отрицает свое участие в стрельбе», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Он добавил, что против мужчины выступают двое свидетелей инцидента. В квартире, где подозреваемый хранит ружье, правоохранители проведут осмотр. Тогда удастся установить, были ли произведены выстрелы из этого оружия, или нет.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре мопедист во время дорожного конфликта открыл стрельбу. Инцидент произошел ночью 24 июля на пересечении улиц Красных Партизан и Круговой.

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