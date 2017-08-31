В Краснодаре задержали мужчину, сообщившего о бомбе в аэропорту

Вечером 31 августа в полицию поступил телефонный звонок. Звонивший сообщил о бомбе в краснодарском аэропорту.

Мужчину, сообщившего о взрывном устройстве в здании аэровокзала, задержали. Опасных предметов не обнаружили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях вечером 31 августа сообщили об эвакуации в аэропорту Краснодара, однако полиция опровергла эту информацию.

Позже в пресс-службе «Базэл Аэро» сообщили о том, что от дежурных служб транспортной полиции поступила информация о возможном минировании аэровокзала. В 20:56 пассажиров эвакуировали.

В результате проверки аэровокзала оперативными службами посторонних предметов не обнаружили. В 21:40 аэропорт Краснодара начал работу в штатном режиме. По состоянию на 22:00 задержано четыре рейса: два в Москву, по одному — в Санкт-Петербург и Ижевск. С пассажирами работают представители авиакомпаний.

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