В Краснодаре задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

Он скрывался от выполнения исправительных работ.

В Краснодаре при патрулировании сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину. Он занервничал и попытался скрыться. Патрульные остановили его и попросили предъявить документы, но их при себе у него не было.

Его личность установили. Им оказался 33-летний местный житель, который с августа находится в федеральном розыске. Он скрывался от выполнения исправительных работ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Мужчину передали полицейским для разбирательства.

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