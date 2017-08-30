В Краснодаре задержали одного из подозреваемых в стрельбе по полицейским

Ночью 30 августа задержали 21-летнего Никиту Медведева.

«В Краснодаре в ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю, при силовой поддержке отряда «ГРОМ», был задержан один из подозреваемых, открывших стрельбу в сторону полицейских. Мужчина попытался скрыться, но был задержан полицейскими, сопротивления оказать он не успел», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 28 августа во время проверки документов 21-летний водитель Toyota Camry открыл стрельбу по полиции и попытался скрыться. В результате был ранен стажер полицейского. Началась погоня, во время которой злоумышленник продолжал стрелять по патрульной машине. Скрываясь от сотрудников ДПС, водитель в районе улицы Тургенева врезался в машины на светофоре, вышел из автомобиля и покинул место преступления. В розыск объявили 21-летнего Никиту Медведева и 25-летнего Дмитрия Карачкина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. К розыску подозреваемых присоединились ОМОН и СОБР. По данным СМИ, задержанный после перестрелки в Краснодаре оказался экс-лидером бандитской группировки.

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