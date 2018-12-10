В Краснодаре задержали приезжего с поддельным удостоверением судьи

Мужчина приобрел документ на авторынке.

Сотрудники ДПС остановили иномарку под управлением 58-летнего уроженца соседней республики, чтобы проверить соответствие светопропускаемости передних боковых стекол требованиям ГОСТа. Чтобы избежать административной ответственности за их несоответствие регламенту, мужчина предъявил инспектору удостоверение судьи, которое вызвало у полицейского сомнение в подлинности.

В отношении правонарушителя составили административный материал. Правоохранители направили в судебные органы запрос о подлинности документа. По заключению экспертизы оказалось, что удостоверение не соответствует требованиям ГОСТа. Мужчина признался, что купил документ на авторынке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит арест на срок до шести месяцев.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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