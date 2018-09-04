В Краснодаре задержали приезжую с 56 свертками «синтетики»

Девушка из Красноярского края собиралась распространять наркотики на территории кубанской столицы.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков проверяли информацию. В итоге правоохранители задержали 20-летнюю приезжую на улице Герцена. В рюкзаке девушки они нашли 53 свертка из фольги с порошкообразным веществом светлого цвета. Еще три пакета находились в кармане ее шорт. Экспертиза показала, что вещество — это наркотическое средство синтетического происхождения N-метилэфедрон массой более 80 г, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Задержанная рассказала, что нашла работу наркокурьером в интернете. Она забрала в тайнике партию наркотиков и собиралась делать закладки по городу.

В отношении девушки возбудили уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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