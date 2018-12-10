В Краснодаре задержали пьяного угонщика, протаранившего шесть машин

ДТП произошло в ночь на 9 декабря на улице имени Героя Яцкова.

Пьяный молодой человек за рулем ВАЗ-2106 не справился с управлением и протаранил шесть припаркованных автомобилей. После этого он бросил легковушку и сбежал. Владельцы поврежденных машин вызвали полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Прибывшие полицейские задержали виновника ДТП в одном из ближайших дворов, где молодой человек вскрыл чужой автомобиль. Оказалось, что машину, на которой парень совершил аварию, он также угнал.

Нарушителем оказался 21-летний уроженец Карачаево-Черкесской республики, ранее судимый за кражу, грабеж и угон. Из мест лишения свободы злоумышленник освободился несколько месяцев назад. Экспертиза показала, что он находился в состоянии опьянения.

Сейчас против подозреваемого возбудили уголовное дело. За неправомерное завладение автомобилем ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы выложили в социальные сети видео, на котором запечатлены разбитые машины.

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