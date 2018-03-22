В Краснодаре задержали разбойников, причастных к 15 нападениям

В Краснодарском крае полиция в марте завершила расследование уголовного дела об организации банды.

Следствие установило, что с октября 2016 года по июль 2017 года в Краснодаре было совершено несколько разбойных нападений на продуктовые магазины. Во всех случаях неизвестные в масках заходили в помещение и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирали деньги.

Во время расследования этих преступлений появилась информация от полицейских из Иркутской области о том, что на территории Кубани могут находиться парень и девушка, подозреваемые в трех вооруженных разбойных нападениях на иркутские магазины и объявленные в федеральный розыск. Местонахождение злоумышленников установили, оказалось, что они причастны также к нападениям в Краснодаре.

Во время спецоперации сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего местного жителя, в квартире которого временно проживали парень и девушка, а еще через час — задержали самих квартирантов. Ими оказались 28-летний житель Иркутской области и его 20-летняя подруга. Во время расследования выяснилось, что они причастны к 15 вооруженным разбойным нападениям на продуктовые магазины с использованием боевого пистолета. Ущерб составил более 250 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Расследованием уголовного дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ об организации банды и участии в ней занималось Главное следственное управление ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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