В Краснодаре задержали туроператора-мошенницу из Первоуральска

На территории кубанской столицы женщина скрывалась от уголовного преследования.

Суд и следствие установили, что с 1 февраля по 28 июня 2017 года сотрудница одного из туристических агентств Первоуральска обманывала клиентов: получала деньги за турпутевки и не возвращала их. Количество потерпевших — более 40 человек.

В отношении мошенницы возбудили уголовное дело, но задержать ее сразу не смогли, потому что она уехала из региона. Подозреваемую полицейские нашли в Краснодаре в апреле 2018 года.

Первоуральский городской суд приговорил женщину к двум годам и восьми месяцам колонии-поселения. Ей предстоит выплатить обманутым клиентам 3 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

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