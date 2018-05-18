В Краснодаре задержали виновника ДТП на бульваре Платановом

Нарушителем оказался собственник иномарки — 40-летний уроженец Республики Ингушетия.

Авария произошла 16 мая на Бульваре Платановом около дома № 19/2. Водитель на Chevrolet Lanos наехал на два припаркованных автомобиля Volkswagen и Subaru и после этого скрылся с места ДТП.

Как пояснил правоохранителям задержанный, он не справился с управлением автомобиля якобы из-за отказа тормозной системы, после чего испугался ответственности и скрылся. Известно, что в Краснодаре мужчина находится с декабря прошлого года и в настоящее время ищет работу, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В ближайшее время водителя доставят в суд, где рассмотрят вопрос о привлечении его к административной ответственности. За то, что мужчина скрылся с места ДТП, ему грозит лишение прав на срок от одного до 1,5 лет или административный арест сроком до 15 суток.

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