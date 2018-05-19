В Краснодаре задержали водителя, который сбил пешехода и скрылся

Авария произошла 18 мая в 3:45 на улице Северной. В тот же день полиция установила и задержала мужчину, который был за рулем машины.

По факту ДТП начали проверку. Установлено, что пешехода сбил автомобиль Audi, за рулем которого находился местный житель 1990 года рождения. Его задержали.

В полиции он рассказал, что в темноте не заметил идущего вне пешехедного перехода человека, сбил его, испугался ответственности и уехал. В отношении водителя за оставление места ДТП составили административный протокол. Ему грозит лишение прав на срок до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. В ближайшие дни материалы дела передадут в суд, который примет решение.

«По факту получения травм пешеходом назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень их тяжести. По результатм экспертизы примут решение о возбуждении уголовного дела», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Проверка по факту ДТП продолжается, устанавливается виновник аварии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 18 мая неустановленный автомобиль ехал по улице Северной со стороны Брюсова в сторону Кропоткинской и напротив дома № 177/4 сбил пешехода, который шел через дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. После наезда автомобиль скрылся с места аварии. В результате ДТП пострадал пешеход — 37-летний местный житель, его госпитализировали.

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